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Dünya

BAE, Lübnan'daki büyükelçiliğini yeniden açma hazırlarını başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açmak için Lübnan'a heyet gönderdi.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
BAE, Lübnan'daki büyükelçiliğini yeniden açma hazırlarını başlattı

İstanbul

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bu yönde bir talimat verdiğine işaret edilen açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.

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