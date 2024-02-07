Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ, yatırımların adresi ve özgürlüğün sembolü oldu
Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ ve çevresi yatırımların adresi haline geldi.
Bakü
Azerbaycan'da bağımsızlıktan sonra yapılan 9'uncu cumhurbaşkanı seçiminin en önemli farkı, Karabağ bölgesinde de yapılıyor olması. 1991'den bu yana yapılan 8 cumhurbaşkanı seçimi 1. Karabağ Savaşı'nın olumsuz şartlarının etkisi altında yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 7 adayın yarıştığı son seçimler ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında gerçekleştirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimleri için işgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ailesiyle oyunu bir zamanlar işgalci güçlerin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de kullanması, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de yaklaşık 22 bin Azerbaycan vatandaşının sandık başına gitmesi Azerbaycan'ın egemenliğini perçinleyen bir gösterge oldu.
Özgürlüğün sembolü haline gelen Karabağ'daki seçimlerde, yaklaşık 30 yıl önce Ermeni saldırılarından kaçmak zorunda kalan ve 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgeye dönen aileler ile bölgenin kalkınması için çalışan işçiler oy kullandı.
Karabağ yatırımların adresi oldu
Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nı sonlandıran 10 Kasım 2020'deki üçlü bildiriden sonra yatırımların, kalkınmanın adresi haline geldi. Bölgedeki tüm yolları yenilemeye başlayan Azerbaycan, geçen 3 yılda Fuzuli ve Zengilan'da 2 uluslararası havalimanı inşa etti. Zengilan, Fuzuli ve Laçın'da devletin inşa ettiği evlere yüzlerce aile geri döndü. Azerbaycan, 3 yılda bölgenin imar ve ihyası için 7 milyar dolar harcadı.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde Türk şirketleri de hem altyapı çalışmalarında yer alıyor hem de çeşitli sektörlerde projeler hayata geçiriyor.
Bu projeler arasında Zengilan'da hayata geçirilen, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin ilk özel sektör yatırımı "Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü" öne çıkıyor.
Temeli 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan, Faz 1 aşamasının açılışı 20 Ekim 2022'de yine Erdoğan ve Aliyev tarafından gerçekleştirilen Dost Agropark'ın yatırımlarıyla Karabağ ve Zengezur bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında önemli mesafe katedildi.
Zengilan ve Gubadlı'da buğday, arpa ve mısır üretimi yaparak yıllardır atıl durumda kalan toprakları tarıma kazandıran Dost Agropark, mera tipi besicilikle hayvancılık faaliyetlerini de hızlandırdı.
Dost Agropark'ın akıllı tarım teknolojileri, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını merkeze alarak yaptığı çalışmalarda doğa ve çevrenin korunmasına özen gösteriliyor, helal gıda ilkeleri ön planda tutuluyor.
Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak projeyle Türkiye ve Azerbaycan'ın gıda güvenliğine katkı sunulması amaçlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.