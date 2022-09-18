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Dünya

Azerbaycan'dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki Azerbaycan büyükelçiliklerine, Ermeni grupların saldırı girişiminde bulunmasına tepki gösterdi ve girişimlerin olduğu ülkelerin kurumlarından görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmaları talep edildi.

Ruslan Rehimov   | 18.09.2022
Azerbaycan'dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik Ermeni topluluklarının saldırı girişiminde bulunmasının ciddi endişeye yol açtığı belirtildi.

Açıklamada vandalizm ve terör unsurları içeren girişimlerin, diplomatların can ve mallarına zarar vermeyi amaçladığı ve bu nedenle suç unsuru meydana getiren eylemler olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle mesul kurumların görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarca gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetlerince araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada ABD, Fransa ve Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliklerine Ermeni gruplarca saldırı girişiminde bulunulduğuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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