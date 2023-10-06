Dolar
27.61
Euro
29.16
Altın
1,821.01
ETH/USDT
1,631.90
BTC/USDT
27,682.00
BIST 100
8,515.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi’nde hutbe irad ediyor
logo
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ekim sonunda Brüksel'de görüşeceğini duyurdu.

Selen Temizer  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Brüksel

Michel, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.

Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada'da bir araya gelmiş, ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.

Aliyev'in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı: “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) operasyonu etkilememiştir
Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü
MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Benzer haberler

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

AB liderleri "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı

ASELSAN ürünleri Azerbaycan'da yaygın biçimde kullanılıyor

Karabağ'daki Rus barış gücü, Askeran, Ağdere ve Şuşa'daki gözlem noktalarını kaldırdı

Karabağ'daki Rus barış gücü, Askeran, Ağdere ve Şuşa'daki gözlem noktalarını kaldırdı
AB'ye "30 yıldır neredeydiniz" sorusu

AB'ye "30 yıldır neredeydiniz" sorusu
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı paylaşımını savundu

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı paylaşımını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet