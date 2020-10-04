TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Azerbaycan’ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 4, 2020
Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum.
Karabağ Azerbaycan’ındır.