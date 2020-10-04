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Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Mümin Altaş   | 04.10.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

Ankara

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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