Dolar
8.33
Euro
9.89
Altın
1,811.22
ETH/USDT
3,768.10
BTC/USDT
51,220.00
BIST 100
1,470.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Ankara Güvenpark'ta göçük oluştu.
logo
Dünya

AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın dijital ve jeopolitik stratejisinde daha az bağımlı ve daha fazla etkili olması gerektiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.09.2021
AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

İklim dostu bir kıta olma ve dijital dönüşümün AB'nin stratejik gündeminin merkezinde yer aldığını belirten Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sürdürülebilir dönüşümün ne kadar acil ve önemli olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Michel, dijitalin en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, bu alanın istihdam sağlamakla birlikte ekonomik büyümeye de önemli ölçüde katkı sağladığını kaydetti.

Birbirine bağlı dünya düzeninde Avrupa'yı daha bağımsız hale getirmek istediklerini ifade eden Michel, "Avrupa, dijital ve jeopolitik stratejisinin etkisini artırmak ve daha bağımsız olmak için çaba göstermeli." dedi.

Michel, Avrupa'nın, bağlanırlık konusunda değerlerine ve standartlarına uyumlu biçimde bir ortak görüş ve vizyon geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Son dönemde bazı blokların bağlanırlığı derin bağımlılık oluşturmak için kullandıklarına işaret eden Michel, Avrupa'nın bu alanda çalışmalarını arttırması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı
Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu

Benzer haberler

AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor

AB, etkili ve bağımsız dijital strateji hedefliyor

AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BionTech aşısının 3. dozu için yapılan başvuruyu değerlendiriyor

AB, Gine'deki darbe 'girişimini' kınadı

AB, Gine'deki darbe 'girişimini' kınadı
AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor

Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor