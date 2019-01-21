'Konuşma sırası Brüksel'de değil Londra'da'

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin son gelişmeler hakkında birliğin sunacağı bir çözüm olmadığına işaret ederek, Londra'nın "konuşması" gerektiğini açıkladı.

AB Komisyonu'ndaki günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Margaritis Schinas, "(Brexit'e ilişkin) Sorularınızın cevaplarını Brüksel'de aramayın. Şimdi konuşma sırası Londra'da." ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan "tedbir maddesinin" ayrılık anlaşmasının bir parçası olduğunu kaydeden Schinas, bu anlaşmanın müzakereye açık olmadığınının altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 202'ye 432 oyla reddedilmişti. May hükümetini düşürmeye dönük olarak İşçi Partisinin verdiği güvensizlik önergesi ise 306'ya karşı 325 oyla reddedilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda birlikten ayrılma kararı almıştı.

May'in bugün İngiliz parlamentosunda AB ile vardığı Brexit anlaşmasına ilişkin "B Planı"nı açıklaması bekleniyor.

Muhabir: Şerife Çetin