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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: Ekimde sunulacak bütçe acı verici olacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin halktan büyük taleplerde bulunmak zorunda kalacağını ve 30 Ekim'de sunulacak bütçe taslağının "acı verici kararlar" içereceğini söyledi.

Bahattin Gönültaş  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
İngiltere Başbakanı Starmer: Ekimde sunulacak bütçe acı verici olacak

Berlin

Starmer, Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde yaptığı konuşmada, 30 Ekim'de sunulması planlanan bütçede vergi artışları ve harcama kesintilerinden kaçınmanın mümkün olamayacağına dikkati çekti.

İngilizlerin ülkeye yönelik "uzun vadeli iyilik için kısa vadeli acıyı kabul etmek" zorunda kalacağını dile getiren Starmer, "Size karşı dürüst olacağım, ekim ayında sunulacak bütçe acı verici olacak." dedi.

Starmer, önceki 14 yıllık muhafazakar hükümetten "sadece ekonomik bir kara delik değil, toplumsal bir kara delik" devraldığını vurgulayarak, ülkenin temellerini sağlamlaştırmak için "sert eylemlere" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakan Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de açıklaması beklenen bütçede ne olacağına ilişkin ayrıntıları açıklamazken, konuşması, vergi artışları ve harcama kesintilerinin açık işareti olarak değerlendirildi.

Normal zamanlarda, yeni bir hükümet iktidara geldikten sonra atacağı ilk adımları değerlendirmek için 100 gün beklerken, temmuz başında seçilen İşçi Partisinin erken adım atması da dikkati çekti.

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