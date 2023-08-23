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Dünya

AB: Ukrayna'nın katılım müzakerelerinin başlatılması yıl sonunda görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineleyerek, katılım müzakerelerinin başlatılmasının yıl sonunda görüşüleceğini bildirdi.

Selen Temizer  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
AB: Ukrayna'nın katılım müzakerelerinin başlatılması yıl sonunda görüşülecek

Brüksel

Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için Kırım'ı "stratejik bir sıçrama tahtası" olarak kullandığını belirten Michel, 9 yıldır Kırım'da uyguladığı "terör ve zulmü" halihazırda Ukrayna'nın tamamındaki şehir ve köylerde uyguladığını vurguladı.

Michel, "AB, Kırım ve Sivastopol da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik herhangi bir yasa dışı girişimi tanımayacaktır." diyerek, bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen önemin altını çizdi.

AB'nin Ukrayna'yı mali ve askeri yönden desteklemeye devam edeceğini aktaran Michel, "Özgürlük mücadelenizde yanınızdayız ve ülkenizi yeniden inşa ederken de yanınızda olacağız. Ukrayna'ya toplam desteğimiz 76 milyar avronun üzerindedir. Yaklaşık 50 milyar avro tutarında çok yıllı bir finansman planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve BM'ye destek

Michel, AB'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını desteklemeye devam edeceğine işaret ederken, Ukrayna tarım ürünlerinin küresel pazarlara sunulmasına yardımcı olmak için de AB'nin imkanlarını kullandıklarını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı, Ukrayna halkına şu mesajı verdi:

"Geçen yıl Ukrayna AB aday statüsünü aldı. Dolayısıyla AB geleceğiniz artık 'olup olmayacağı' değil, ne zaman olacağı sorusudur. Bu yılın sonlarında AB Konseyi katılım müzakerelerinin başlatılması olasılığını tartışacak. Ukrayna halkının ve liderlerinin bu tarihi fırsatı yakalayacağından eminim. Kişisel desteğime güvenebilirsiniz. AB'ye güvenebilirsiniz. Ne kadar sürerse sürsün, yanınızda olacağız."

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