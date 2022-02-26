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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Talha Yavuz   | 26.02.2022
Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti.

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