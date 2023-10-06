Dolar
27.63
Euro
29.15
Altın
1,820.59
ETH/USDT
1,634.80
BTC/USDT
27,654.00
BIST 100
8,486.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu
logo
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek

Emre Gürkan Abay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesinin zamanını görüşmek üzere bugün Erivan'ı ziyaret edecek.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ek MTV ödenmesine iptal isteminin ret gerekçesi Resmi Gazete'de
Bursa'da 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda aranan 111 kişi yakalandı
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de
FETÖ, çekeceği belgeseli yayınlatmak için dijital platform arayışına girmiş
Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek

Karabağ'daki Rus barış gücü, Askeran, Ağdere ve Şuşa'daki gözlem noktalarını kaldırdı

Rusya: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girme girişimi engellendi

Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
Rusya: Ukrayna, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine İHA saldırıları düzenledi

Rusya: Ukrayna, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine İHA saldırıları düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet