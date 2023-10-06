Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesinin zamanını görüşmek üzere bugün Erivan'ı ziyaret edecek.
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