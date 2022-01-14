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Dünya

AB'den Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararına destek

Selen Temizer   | 14.01.2022
AB'den Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararına destek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, kararın "dönüm noktası niteliğinde" olduğu belirtildi.

"Bu karar, Suriye'de devlet destekli işkenceye ilişkin dünya çapındaki ilk davanın bir parçası ve Suriye'de 'cezasızlıkla' mücadele, adalet ve hesap verebilirliği sağlama yolunda önemli bir adım." denilen açıklamada AB'nin gelecekteki yasal işlemlere yönelik olarak kanıt toplama çabalarını desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi çağrısını yinelediği kaydedildi.

Enver Raslan'a ömür boyu hapis cezası

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin’de yakalanan Enver Raslan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı.

23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan ile ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.

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