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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 24 Nisan'da 1915 olaylarının ABD yönetimince dile getirileceği haberlerine ilişkin, "ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ruslan Rehimov   | 23.04.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını belirtti.

Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını bildirdi.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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