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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı.

Ruslan Rehimov  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan'da yeni inşa edilen caminin açılışını yaptı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eşi Mihriban Aliyeva ile Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret eden Aliyev, temel atma törenleri ve açılışlara katıldı.

Aliyev, Cebrayıl'da, Ermenistan işgal döneminde tamamen yıkılan Büyük Mercanlı, Karhulu, Sarıcallı ve Maşanlı köylerinde devlet tarafından inşa edilecek ilk yapıların temelini attı.

Daha sonra Zengilan'a geçen Aliyev, burada yeni yapılacak şehir içi yolların ve Mincivan kasabasının temel atma törenine katıldı.

Aliyev, Zengilan və Şayıflı hidroelektrik santrallerinin ve Ağalı köyünde inşa edilen otelin açılışını gerçekleştirdi.

Zengilan'da yeni inşa edilen caminin de açılışını yapan Aliyev ve eşi, camideki Kur'an-ı Kerim'i öptü ve dua etti.

Mihriban Aliyeva'dan Zengilan paylaşımı

Mihriban Aliyeva, Instagram hesabından Zengilan ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Aliyeva'nın, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nehir kenarında ayaklarını suya sokmasını paylaştığı fotoğraflar sosyal ağ kullanıcılarının beğenisini topladı.

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