Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi

Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 03.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi
Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi

ABD'li üst düzey yetkiliden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinin çözümünde attığı adımlara övgü

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli

Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı

Dağlık Karabağlı Aide Abdullah: Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı
İran Ermenistan ile Azerbaycan'ı 'sınır tacizleri' konusunda uyardı

İran Ermenistan ile Azerbaycan'ı 'sınır tacizleri' konusunda uyardı