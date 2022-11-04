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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.
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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Harun Kutbe   | 04.11.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Bakü

Oktay ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, başta ekonomi olmak üzere her alanda üst seviyede bulunan iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin ardından, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve beraberindeki heyetle Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret eden Oktay, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Oktay, Bakü Türk Şehitliği'ndeki anıta çelek bıraktıktan sonra buradaki "Zat-ı Devletleri Şehitlik Defteri"ne şunları yazdı:

"Bu cennet uğruna canları feda eden Aziz şehitler, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için bir asır önce gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla Türk dünyasında kalplere taht kurdunuz; geleceğine de umut oldunuz.

Verdiğiniz mukaddes mücadeleniz, bugün, kadim Azerbaycan topraklarının refahı ve huzuru için mücadele eden binlerce kahramanın da kılavuzudur. Emanetiniz emin ellerdedir.

Bakü'nün kurtuluşunun 104. yılında, huzurunuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin en kalbi sevgi, kardeşlik hissi ve muhabbetini sizlere bir kez daha sunuyorum.

Bir millet iki devlet şiarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebediyen var olmaya devam edecektir. Ruhlarınız Şad olsun."

Oktay, daha sonra Şehitlik Camisi'nde cuma namazı kıldı.

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