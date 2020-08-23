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Dünya

Azerbaycan askerleri Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı

Azerbaycan askerleri, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı.

Ruslan Rehimov   | 23.08.2020
Azerbaycan askerleri Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Goranboy ili yönünde Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği sabotaj girişimi Azerbaycan askerlerince engellendi.

Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği, keşif timi komutanı olduğu belirlenen bir üsteğmenin esir alındığı bildirildi. 

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