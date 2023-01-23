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Dünya

Avusturya düzensiz göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek

Ihvan Radoykov, Büşra Selvi Öğütcen   | 23.01.2023
Avusturya düzensiz göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek

Sofya

Avusturya, Bulgaristan'ın düzensiz göçle mücadelesine destek verecek.

Bulgar ajansı BTA'nın haberine göre, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzensiz göçe karşı alınan önlemleri havadan teftiş ettikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Nehammer, Bulgaristan'ın düzensiz göçü önlemek için gösterdiği çabadan çok memnun olduklarını belirterek, Avusturya'nın Bulgaristan'ın çabalarını desteklediğini ve ihtiyaç duyulan 2 milyar avronun AB desteğiyle sağlanması için lobi faaliyeti yürüteceklerini ifade etti.

Radev ise "Bulgaristan, kendi milli güvenliğini savunurken, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırı olarak, bizlere meydan okuyan bu durumla baş edebilmek üzere olağanüstü çaba gösteriyor." dedi.

Radev, ülkesinin sınır muhafaza önlemlerini artırdığını, yeni gözetim sistemleri getirdiğini, sınıra silahlı kuvvetlerden personel takviyesi yapıldığını söyledi.



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