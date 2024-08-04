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Dünya

Avustralya, kısa süreli vizeye sahip Filistinlilerin ülkede daha fazla kalabilmesi için yollar arıyor

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, hükümetin, kısa süreli ziyaretçi vizesine sahip Filistinlilerin ülkede daha uzun süre kalmalarına izin vermenin yollarını aradığını bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Avustralya, kısa süreli vizeye sahip Filistinlilerin ülkede daha fazla kalabilmesi için yollar arıyor

Ankara

​​​​​​Burke, Sky News'a verdiği demeçte, Canberra yönetiminin, vize süresi dolacak Filistinlilerin Avustralya'da daha fazla kalabilmesi için yeni yollar aradığını ancak henüz nihai karar vermediğini belirtti.

Filistinlilerin mevcut durumuna dikkati çeken Burke, çoğunun ailesini ve arkadaşlarını kaybettiğini, eskiden yaşadıkları evlerin enkaz haline geldiğini vurguladı.

Burke, "Kesinlikle dünyadaki hiçbir ülke şu anda bu insanları Gazze'ye geri gönderemez, bunu hiçbir ülke yapmaz. Bu yüzden Filistinlilerin şu anda kullandıkları vizelerin süresi dolduğunda ne olacağı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere, 2 bin 499'u ziyaretçi vizesi olmak üzere 2 bin 823 vize verdi.

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