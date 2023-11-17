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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alan saldırılarından "derin endişe" duyuyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alan ve bu çevredeki saldırıları nedeniyle ülkesinin "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Avustralya İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alan saldırılarından "derin endişe" duyuyor

Ankara

Bakan Wong, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Hastaneler, hastalar, insancıl alanda çalışan personeller korunmalı." ifadesini kullandı.

Wong, Gazze'deki Endonezya Hastanesi ve Ürdün Sahra Hastanesi dahil olmak üzere bölgedeki hastaneleri hedef alan saldırılardan ülkesinin "derin endişe" duyduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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