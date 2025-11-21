Dolar
logo
Dünya

Avustralya, Facebook, Instagram ve X'in ardından Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi

Avustralya, Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarının ardından Twitch'e de kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı gerekçesiyle yaş kısıtlaması getirdi.

Yasin Yorgancı  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Avustralya, Facebook, Instagram ve X'in ardından Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi

Ankara

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonundan ülkedeki 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Twitch'in yayın özelliklerinin, öncelikle kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı ve bu yüzden yaş kısıtlamasına tabi tutulduğu ifade edildi.

Twitch ve daha önce yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X ve YouTube'un, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'da gerçekleştirilen düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmamaları halinde" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

