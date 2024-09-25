Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, BMGK sisteminde reformu destekliyor
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) günün zorluklarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
İstanbul
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Wong, "Avustralya, yeniden canlandırılmış bir BM Genel Kurulu'nu ve daha güçlü bir BM Barışı İnşa Komisyonu'nu destekliyor. BMGK'yi günümüzün zorluklarını karşılayacak şekilde reform etmeliyiz. Afrika, Latin Amerika, Karayipler ve Asya Pasifik için daha fazla daimi ve daimi olmayan temsil sağlamalıyız." dedi.
Dünyada daha fazla insanın yerinden edildiğini, aç kaldığını, daha fazla çatışma ve nükleer savaş riski olduğunu vurgulayan Wong, "Ülkelerimiz ve halklarımız, barışı ve refahı mümkün kılan üzerinde mutabık kalınmış kurallar ve normlarla yönetilen bir dünya istiyor. Uluslararası sistem, dünya halklarının çoğunluğunun gerçekliğini daha iyi temsil edecek ve yansıtacak şekilde evrilmelidir." diye konuştu.
Wong, bu reformun, "bozguncuların" sistemin herkesi koruyan unsurlarını baltalamasının bir aracı haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bazı ülkelerin gücünü artırmak yerine, küçük ve orta ölçekli ülkeler de dahil olmak üzere reformun tüm devletlerin ihtiyacını karşılamasının önemli olduğunu vurguladı.
Avustralya'nın, güçlendirilmiş bir küresel finansal mimari için gelen çağrıları duyduğunu anımsatan Wong, özellikle en küçük ve en kırılgan ülkelerde olmak üzere küresel şoklara karşı duyarlılığı ve şeffaflığı artıracak ve sürdürülebilirlik ve dayanıklılık sağlayacak reformları desteklemek üzere harekete geçtiklerini ifade etti.
Wong, mevcut çatışmaların tırmanmasından ve büyük güçler arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarına işaret ederek, "ABD ve Çin arasında iletişim kanallarının açık olması yönünde sürekli çağrıda bulunduk ve her düzeyde diyaloğun yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çatışmaların önlenmesi, kriz, çatışma ve savaş risklerinin azaltılması konusunda yeniden kararlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
"Lübnan bir sonraki Gazze olmamalı"
Bakan Wong, dünyanın dört bir yanında askeri güçlerin arttığını, ancak askeri çatışmaları sınırlandıracak tedbirlerin artmadığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda sivillerin acı çekmesi kabul edilemez. Dünya Gazze'de ateşkes talep ediyor. Yardımlar akmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Lübnan bir sonraki Gazze olmamalıdır." dedi.
Barışı korumak için hep birlikte harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Wong, "Barışı korumak için felaketle sonuçlanacak çatışmaları önlemek hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.