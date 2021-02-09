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Dünya, Koronavirüs

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Alaattin Doğru   | 09.02.2021
'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi Fotoğraf: gerontology.wikia.org

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, "Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

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'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi
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