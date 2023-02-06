Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti
13 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdi.
Viyana
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajları paylaşan Avrupa'dan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) mekanizmalarının yanı sıra NATO üyesi ve Avrupa'dan çok sayıda ülke, Türkiye'nin bu zor gününde destek olmak için harekete geçti.
AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvar, 13 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaştı.
Ujvar, ayrıca AB'nin Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, Birliğin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu da vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, "NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." ifadesini kullandı.
Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti
İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek.
İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.
İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.
Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.
Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.
Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.
Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.
Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi.
Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.
Arnavutluk'tan bir ekip yola çıkarken, Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.
İspanya, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde." dedi
Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.
Balkanlar, Türkiye için yardıma hazır
Balkanlarda, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.
Baltık ülkeleri
Estonya, Litvanya, Letonya'nın yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten de taziye ve dayanışma mesajları geldi.
Avrupa'nın tamamından taziye ve dayanışma mesajları
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset gibi üst düzey devlet ve hükümet adamları taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.
Uluslararası kurumlardan dayanışma mesajları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), merkezi Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) gibi kuruluşlardan destek ve başsağlığı mesajları paylaşıldı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.