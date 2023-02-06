Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ürdün Kralı 2. Abdullah, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.