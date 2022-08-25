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Dünya

Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 25.08.2022
Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kuala Lumpur

Xinhua'nın haberine göre, Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

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