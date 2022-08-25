Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kuala Lumpur
Xinhua'nın haberine göre, Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.