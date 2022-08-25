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Dünya

Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun suikast sonucu ölümü sonrası, Japonya Polis Ajansı (Keisatsuço) Genel Müdürü Nakamura İtaru'nun görevi bırakacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.08.2022
Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor

Tokyo

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle "Japonya'nın en uzun süre Başbakanı" unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları sürüyor.

Keisatsuço Genel Müdürü Nakamura İtaru, "Ulusal Polis Ajansının yeni güvenlik gereklilikleri temelindeki tedbirleri istikrarlı uygulamayı planladığını" söyledi.

Olayın sorumluluğunu üstleneceğini açıklayan Nakamura, "Elbette ki yeni kadrolarla yola devam etmek, işin doğasında var." dediği bildirdi.

Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonuna istifasını veren Polis Şefi Nakamura'nın talebinin, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki kabine tarafından onaylanması bekleniyor.

Ajansa 1986'da giren ve ekseriyetle suç soruşturmaları ile organize suçlarla mücadelede çalışan 59 yaşındaki Nakamura, son görevinde bir yıldır çalışıyordu.

Öte yandan Nara Eyalet Polis Müdürü Onizuka Tomoaki de istifa edeceğini açıkladı.

Abe'nin korunmasındaki eksikler

Keisatsuço'nun suikasta ilişkin olası güvenlik açıklarını soruşturduğu raporunda, Abe'nin arkadan da korunmasına yönelik kusurların saptandığına dikkat çekildi.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Abe Şinzo

Olay yerinde yetersiz emir-komuta zinciri ve enformasyon paylaşımı yaşandığı kaydedilen raporda, polisin, suikast zanlısının Abe'ye yaklaştığını fark edemediği belirtildi.

Raporda VIP koruma dahil, operasyonların gözden geçirilmesi ile Keisatsuço ile yerel eyalet emniyetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yerel polis habersiz ayrılmıştı

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

Eski Başbakan'ın yakınında Tokyo'ya bağlı bir, yerel emniyete bağlı birkaç polis memuru bulunuyordu. Memurlar, Abe'ye açılan ateş öncesi suikast zanlısına müdahale edememişti.

Abe'nin, koruyucu parmaklıklarla çevrili bir alanda ve ayakta yaptığı konuşmanın öncesinde, arka tarafını kollayan yerel polis memuru, habersiz şekilde iç bölgeye girerek yüzünü izleyicilere döndüğü kaydedilmişti.

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