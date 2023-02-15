Dolar
18.85
Euro
20.22
Altın
1,835.30
ETH/USDT
1,572.40
BTC/USDT
22,417.00
BIST 100
4,947.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 24 şüpheli tutuklandı.

Kemal Karadağ   | 15.02.2023
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 221 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı, 54 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 60 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 15 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık ve yağma suçlarındaki soruşturmalar

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 309 olayla ilgili 205 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 124'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 25 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi
SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı
Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
MEB, okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere "deprem psikoeğitim programları" başlatacak

Benzer haberler

Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi

Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi

SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

Katılım bankaları deprem bölgesinde zarar gören şubeleri için harekete geçti

Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi
Suudi Arabistan, Türkiye'ye 90 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye'ye 90 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet