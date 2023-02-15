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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde zarar gören araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da zarar gören araçlar, bir alanda toplanarak hasar tespiti için bekletiliyor.

Recep Bilek   | 15.02.2023
Adıyaman'da depremde zarar gören araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde en çok hasar gören illerden biri de Adıyaman oldu.

Depremde zarar gören araçların hasar tespiti için kentte belirlenen 3 alan, otoparka dönüştürüldü.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, moloz yığınları altında kalan araçları bulundukları yerden alarak belirlenen alanlara getiriyor.

Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçlar, hasar tespiti için bekletiliyor.

Kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor.

Diğer araçlar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

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