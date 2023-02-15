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Gündem, Asrın felaketi

THY, deprem bölgesinden tahliye uçuşlarına devam ediyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün planladığımız 93 sefer ile 16 bin 808 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz. 15 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kenan Irtak   | 15.02.2023
THY, deprem bölgesinden tahliye uçuşlarına devam ediyor

İstanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), bugün planlanan 93 seferle 16 bin 808 kişiyi deprem bölgelerinden tahliye edecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6-15 Şubatta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

THY'nin bu tarihler arasında 1135 uçuş ile 203 bin 942 kişilik arama-kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdığını belirten Üstün, 1110 sefer ile 200 bin 357 depremzedenin de tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Deprem bölgesine tahliye uçuşlarının devam ettiğini dile getiren Üstün, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"121 kargo seferi ile 7 bin 376 (2 bin 930 yurt içi, 4 bin 446 yurt dışı) ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk ettik. Ağırlıklı olarak ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti ve çadır gönderildi. Bugün planladığımız 93 sefer ile 16 bin 808 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz 15 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceğiz. Can dostlarımızın deprem bölgelerinden kolay tahliye edilmesi için aşı karnesi zorunluluğunu kaldırmıştık, şimdi de deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın uçağa evcil hayvanlarıyla alınabilmesi için istasyonlarımıza taşıma kafesi göndermeye başladık."

"Rezervasyonu olmayanlar yer duruma göre uçağa alınıyor"

Üstün, deprem bölgelerindeki havalimanlarında vatandaşların karşılanması ve uçağa binişlerinde yardımcı olunması amacıyla kabin ekiplerinden 80 kişinin görevlendirildiğini kaydederek, "Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz. Tahliye uçuşlarımızda ücretsiz rezervasyonumuz devam ediyor. Rezervasyonu olmayan vatandaşlarımız, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün, 75 bin kişilik THY ailesi olarak her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.


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