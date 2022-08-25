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Dünya

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 25.08.2022
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilen depremin can kaybı ve hasara neden olmadığı bildirildi.


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