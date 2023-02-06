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Dünya

BM'de Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dilara Karataş   | 06.02.2023
BM'de Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu

Birleşmiş Milletler

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Körösi, 193 üyeli Genel Kurulda oturum öncesinde üye devletleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Bunun üzerine Genel Kurul üyeleri, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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