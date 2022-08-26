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Dünya

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları 16-18 Eylül'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 26.08.2022
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi toplantıları kapsamında görüşmeler yapacak olan genelkurmay başkanları, ittifakın hazirandaki Madrid Zirvesinde alınan savunma ve caydırıcılıkla ilgili kararların uygulamasını ele alacak.

NATO Askeri Komuta Başkanı Amiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantılarda NATO Irak Misyonu ile NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) faaliyetleri görüşülecek.

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da ilk kez toplantıya davetli olarak katılacak.

NATO Askeri Komite toplantıları yılda iki kez Brüksel'deki karargahta, bir kez de müttefik bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor.

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