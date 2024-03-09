Avrupa'da binlerce kişi "Gazze'de ateşkes" çağrısıyla sokaklara indi
Avrupa'nın bazı ülkelerinde, İsrail'in saldırılarını aylardır sürdürdüğü Gazze'deki "soykırıma" karşı gösteriler düzenlendi.
Ankara
İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için tekrar sokaklara döküldü.
Eylemciler, kentin merkezindeki Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmek için sabah erken saatlerde toplandı.
Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve El Aksa'nın Dostları gibi sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla toplanan on binlerce kişi, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 12.30'da yürüyüşe geçti.
"Şimdi ateşkes", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atan eylemciler, Başbakan Rishi Sunak'ın "Gazze eylemlerinin marjinal grupların eline geçtiği" yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.
Eylem için Manchester'dan gelen Chris Roberts, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunun yürüyüşleri desteklediğini belirtti.
Roberts, yürüyüşleri "Nefret yürüyüşü" olarak niteleyen eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden ayrılmasında da halkın baskısının etkili olduğunu söyledi.
Halkın devam eden baskısının hükümetin pozisyonunu küçük de olsa değiştirdiğini vurgulayan Roberts, "Protestolar olmasaydı bir adım bile değişmezdi." dedi.
"Bu yürüyüş bir nefret yürüyüşü değil"
Soy ismini vermek istemeyen Fay isimli eylemci ise ateşkes ve iki devletli çözüm sağlanana kadar yürüyüşlerin sürmesi gerektiğini savundu.
İngiliz hükümetinin Filistinlilerin haklarını görmezden gelmesinin şok edici olduğunu kaydeden Fay, Başbakan Rishi Sunak'ın "Filistin'e destek eylemlerinin marjinal grupların eline geçtiği" iddiasını reddetti.
Fay, "Burada kimse militan değil. Eylemcilerin antisemitik olduğunu söylüyor. Ben antisemitik değilim. Holokost'u kabul ediyorum. Bu yürüyüş bir nefret yürüyüşü değil. Burada Yahudiler var. Bütün mesele, Filistin halkının uğradığı İsrail baskısı." ifadesini kullandı.
Eylemci Tony Thonecren de birçok yürüyüşe katıldığının altını çizerek, "Yürüyüşler daha da güçlü hale geliyor. Hükümet ve muhalefet partileri yürüyüşleri engellemek için gürültü koparıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yürüyüşler çok anlamlı hale geliyor." dedi.
Thonecren, İngiltere yönetiminin, görüş ayrılıklarını her zaman yok etmek istediğini kaydederek, "Eski İçişleri Bakanı bu yürüyüşlerin nefret yürüyüşü olduğunu söyledi. Benim burada gördüğüm ise bu yürüyüşler sevgi, dayanışma ve insanlıktan doğdu." diye konuştu.
Londra Polisi 11 farklı etkinlik için teyakkuzda
Öte yandan Londra Metropolitan Polisi, kentte bugün gerçekleştirilecek 11 farklı etkinlik için yoğun güvenlik önlemi aldığını açıkladı.
Açıklamada, ekimden beri düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerinin 32,3 milyon sterline (Yaklaşık 1,3 milyar lira) mal olduğu ifade edilirken, 35 binin üzerinde polisin vardiyasında değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Polis, bugün çevre illerden destek alındığını ve bu kapsamda 5 bin 200 polisin izinlerinin de iptal edildiğini duyurdu.
Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki "soykırıma" karşı sokağa indi
Paris'te de ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.
Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri David Guiraud, Carlos Martens Bilongo, Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry'nin katıldığı gösteride, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.
Filistinli gazetecilerin bölgede yaşananları aktarmak konusunda ciddi bir rol üstlendiğine vurgu yapan göstericiler, İsrail'in Filistinli basın mensuplarını öldürmeyi durdurmasını istedi.
"Yaşasın Filistin" ve "Filistin galip gelecek, işgalci yenilecek" sloganları atan göstericiler, ellerinde "İsrail'i Boykot Edin" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.
LFI lideri Melenchon, burada yaptığı konuşmada, "hiçbir nedenin silahsız 2 milyona aşkın Gazzelinin soykırıma uğramasını haklı çıkaramayacağını" ifade etti.
Melenchon, Gazze'de saldırılara katılan İsrail askerlerinden silahlarını bırakmasını isteyerek, "Katliamı durdurun, öldürmeye son verin. Gazze'de olanlardan şahsen sorumlusunuz ve hepimiz sorumluyuz." dedi.
Daha önce Gazze'de "soykırım riski" olduğu konusunda kamuoyunu uyardığını ifade eden Melenchon, "Soykırım başladı. Kolunu kıpırdatmayanlar, sessiz kalanlar ve başka yere bakıp kariyerini düşünenlerin hepsi utansın." değerlendirmesinde bulundu.
Melenchon, Gazze Şeridi'nde "toplu katliam" yaşanma riski bulunduğunun altını çizerek, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "katil" olarak nitelendirdi.
Gazze'de katliam yaşanmaması için ABD'de dahil tüm devletlerin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğine dikkati çeken Melenchon, Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulayabileceğini belirtti.
Melenchon, Fransız çalışanları, İsrail için silah üretmemeye ve bu ülkeye silah gönderilmesine ortak olmamaya çağırdı.
Bir eylemci gösteriye yüzü ve kıyafetleri kırmıza boyanmış şekilde katıldı. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Naima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basit bir vatandaşım. Filistin'de barış için, bu soykırımı durdurmaya, çocukları kurtarmaya çalışmak için protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.
Naima, Gazze'deki "soykırımı" durdurmaya çabalamak için de gösteriye katıldığını belirterek, öldürülen Gazzeli doktorları temsilen beyaz bir önlük giydiğini ifade etti.
Yüzünde ve kıyafetlerindeki kırmızı boyanın, İsrail'in bombardımanlarından öldürülen Gazzeli çocuk, anne, babaların kanını temsil ettiğini kaydeden Naima, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın ilk öncelik olduğunu söyledi.
Eyfel Kulesi yakınlarında Gazzeli çocuklar için eylem
Öte yandan, çevreci REV Partisinin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Filistin yanlısı eylemciler sabah saatlerinde Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.
Eylemciler, "5 Ayda Gazze'de On Binlerce Çocuk Öldürüldü, Yaralandı, Ampute Edildi, Yetim Kaldı" ve "Gazze'de Derhal Ateşkes Sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.
Meydana üzerinde kırmızı boya olan beyaz bir çarşaf serildi. Çarşafın üzerine Gazze'de öldürülenleri temsilen onlarca oyuncak bebek bırakıldı.
İtalya'da STK'lerin barış yürüyüşünde ateşkes çağrısı yapıldı
İtalya’da farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların girişimiyle düzenlenen geniş katılımlı barış yürüyüşünde Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.
Başkent Roma’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük “barış” yürüyüşü, Repubblica Meydanı'ndan başladı ve Fori Imperiali Bulvarı'na kadar sürdü.
Dünyadaki savaşlar ve silahlanmanın protesto edildiği yürüyüşte aynı zamanda İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ve Filistinlilere destek ve dayanışma belirtildi.
Çok sayıda Filistin bayrağı ile üzerinde "barış" yazan bayrağın yer aldığı yürüyüşte, "Ateşkes", "Gazze'de savaş dursun" ve "Gazze'de soykırım dursun" yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.
Farklı STK'lerin ve sendikaların organize ettiği yürüyüşe, bazı sol tandanslı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.
Yürüyüşe ülkenin dört bir yanındaki şubeleriyle katılan en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada yaptığı açıklamada, "Ateşkes istemek, savunmasız Filistinlilere yönelik bu katliamı durdurmak ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemek için buradayız." dedi.
Yürüyüşe katılmak üzere Roma'ya Lucca kentinden gelen ve "Filistin'e özgürlük" pankartı taşıyan Andrea isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e, özellikle de Filistinlilere desteğimi göstermek için buradayım. Açıkçası Filistin’in artık, tamamıyla tanınan bir devlet olmasının zamanı geldiğine inanıyorum." diye konuştu.
Bu çatışmanın sona erme zamanının çoktan geldiğini ifade eden Andrea, "Derhal ateşkes olmalı. Bu, sanırım şu anda en acil konu. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumunun gerçekten basit bir acil durum, felaket, trajedi değil, soykırım haline geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalya'da eğitimini sürdüren Nur isimli Faslı öğrenci de "Filistin halkı için, onlar için mücadele etmek için buradayız. Onların seslerini burada, İtalya'da duyurmayı umuyorum. Bu gösteri daha çok barışla ilgili. Elbette biz barış istiyoruz ama tabii ki Filistin’in tüm topraklarının geri verilmesini de istiyoruz." yorumunu yaptı.
Arwa isimli öğrenci ise Filistin'in özgür olması ve işgal edilen topraklarının da geri verilmesi gerektiğini söyledi.
Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de bugün bir kez daha Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte İsrail’in Gazze’deki saldırıları protesto edildi.
Ayrıca göstericiler, İsrail'in İtalya'dan iadesini istediği 37 yaşındaki Filistinli Anan Yaeesh'in iade talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.
Bosna Hersek'te protestolar
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplandı.
Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen göstericiler, "soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.
"İsrail terörizmi durdurulsun" şeklinde slogan da atan göstericiler, İsrail'e destek veren ABD'ye de tepki gösterdi.
Organizatörlerden Safija Tadefi, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Filistin'e yapılan baskıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkının yanındayız, Gazze halkına karşı devam eden soykırımı, eğitim, sağlık kurumlarının vurulmasını, sağlık çalışanlarının öldürülmesini kınadığımızı göstermek için buradayız. Bosna Hersek halkı, Filistin halkının yanındadır."
Sırbistan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Sırbistan'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Novi Pazar'daki En Nisa Derneğince organize edilen protestoya katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.
Protestocular, ellerinde tuttukları beyaz üzerine kanı simgeleyen kırmızıya boyalı dövizlerle bir araya gelerek "Özgür Gazze" yazısını oluşturdu.
En Nisa Derneği Başkanı Azra Semsovic, burada yaptığı açıklamada, Gazze halkına destek vermek için toplandıklarını ifade etti.
Semsovic, "İsrail'in Filistinlilere günbegün yaşattığı korkunç görüntüleri izliyoruz ve bunlara tanık oluyoruz. Tarih bu tür bir vahşeti hatırlamıyor. Bu protestoyu Novi Pazar'ın kalbi, şehir merkezindeki meydanda gerçekleştiriyoruz ve bunlara devam etmekte kararlıyız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.