Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,891.00
BTC/USDT
68,183.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye-ABD ortak açıklaması: Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı

Mehmet Şah Yılmaz  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Türkiye-ABD ortak açıklaması: Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Türkiye-ABD ortak açıklamasında;

“Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır.

Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır.

Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur.

Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Fatih'te motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
'2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik'

Benzer haberler

Türkiye-ABD ortak açıklaması: Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı

Türkiye-ABD ortak açıklaması: Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı

Husiler: Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemileri çok sayıda füzeyle hedef aldık

ABD'de vurulan Filistin asıllı gencin anne ve babası AA'ya konuştu

Holokost'tan kurtulan Yahudi aktivist: Gazze'ye bakınca çocukluğum gözümün önüne geliyor

Holokost'tan kurtulan Yahudi aktivist: Gazze'ye bakınca çocukluğum gözümün önüne geliyor
Bakan Fidan: Gazzeli kardeşlerimizin trajedisini sonlandırmak vazgeçilmez bir sorumluluk

Bakan Fidan: Gazzeli kardeşlerimizin trajedisini sonlandırmak vazgeçilmez bir sorumluluk
ABD, İngiltere, Kanada ve bazı AB ülkeleri de Rusya’daki vatandaşlarını uyardı

ABD, İngiltere, Kanada ve bazı AB ülkeleri de Rusya’daki vatandaşlarını uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet