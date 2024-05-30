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Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubunun tavsiyelerini Norveç ve Finlandiya dışındaki ülkeler tam uygulamıyor

Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadele izleme organı Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubunun (GRECO) 2023 raporuna göre, yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyelere sadece Norveç ve Finlandiya tümüyle uyuyor.

Selen Valente Rasquinho  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubunun tavsiyelerini Norveç ve Finlandiya dışındaki ülkeler tam uygulamıyor

Brüksel

GRECO Başkanı Marin Mrcela, 2023 faaliyet raporunun sunumunu Brüksel'deki Basın Kulübü'nde yaptı.

"Hesap verebilirlik olmadan şeffaflık olmaz çünkü cezasızlık yalnızca yolsuzluk riskini artırır ve halkın güvenini zayıflatır." ifadesini kullanan Mrcela, özellikle üçüncü taraflar ve lobicilerle temaslara ilişkin en yüksek yürütme işlevleriyle ilgili yolsuzluk riskleriyle mücadele için daha fazla düzenlemeye ve titizliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Danimarka, Polonya, İtalya "uyumsuzluk prosedürü"ne tabi

Mrcela, yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı oldukları algısı bulunan bazı ülkelerin verilere bakıldığında, aksi durumda olduklarını belirterek, "Size parlamentodaki yolsuzluğu önleme konusunda iyi olmayan ülkelerin isimlerini verebilirim. Danimarka, Polonya, İtalya gibi ülkeler hatta bizim 'uyumsuzluk prosedürü'müz içerisindeler." diye konuştu.

"Uyumsuzluk prosedürü"nde GRECO'nun ülkelere tavsiyelerini uygulamak için ek süre tanıdığını aktaran Mrcela, bu süreçten çıkmak için ülkelerin, tavsiyelerin yüzde 60'ını hayata geçirmeleri gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya övgü

Mrcela, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele çabalarını da överek, "Savaştaki bir ülkenin yolsuzlukla mücadelesi çok zor. Ukrayna takdiri hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Mrcela'nın sunduğu raporda, 47 ülkenin değerlendirilmesi sonucunda, yolsuzluğun önlenmesine yönelik tavsiyelerin, parlamenterler arasında yavaş uygulanması konusunda endişeli olunduğunun, hakim ve savcıların bağımsızlığının güvence altına alınması için bazı yargı sistemlerinde daha fazla reform yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, 47 ülke içinde GRECO'nun tavsiyelerini yalnızca Norveç ve Finlandiya'nın tümüyle uyguladığı belirtildi.

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