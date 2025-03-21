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Dünya

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan Türk Meclis Heyetinden basın açıklaması

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan Türk Meclis Heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye çalışanları hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının adil yargılanma ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan Türk Meclis Heyetinden basın açıklaması

Brüksel

Strazburg'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan Türk Meclis Heyeti, basın açıklaması yaptı.

"Türkiye, hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilen demokratik bir devlettir. Ülkemiz, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak uymaktadır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile diğer belediye çalışanları hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yetkili merciler tarafından alınan gözaltı kararı, tamamen yasal çerçevede, adil yargılanma ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

Açıklamada, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre soruşturma aşamasının gizli olduğu, bu aşamada iddiaların, savunmaların ve delillerin değerlendirileceği belirtildi.

"Ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır." vurgusu yapılan açıklamada, yargı sürecinde kişilerin haklarının korunduğu, sürecin adil yargılanma hakkına uygun şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Türk hukukunda, temyiz hakkı ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı da dahil olmak üzere yasal yollara erişim imkanının tanındığının da anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Herhangi bir müdahale veya spekülatif yorum yapılmadan, soruşturma aşamasının tamamlanması sükunetle beklenmelidir. Yargı huzurunda gerektiğinde hesap vermek ve savunma yapmak herkes için bir haktır, aynı zamanda bir zorunluluktur. Unutmayalım ki hukuk, herkes için eşit ve bağlayıcıdır."

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyinin temelini oluşturan ortak değerler, çifte standartlı yaklaşımlara konu olmamalıdır. Ne yazık ki; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu ve yetkilileri ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin yaptığı açıklamalarda bu ilkeyi göz ardı ettiklerini üzülerek gördük. Ülkemize karşı tarafgir, ön yargılı ve çifte standartlı anlayışları bu çerçevede kati olarak reddediyoruz. Devam eden yargı süreçlerine müdahale, Avrupa Konseyinin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır."

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