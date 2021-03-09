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Dünya

Avrupa Konseyi'nden 'Avrupa ülkeleri düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor' uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, AB ülkelerinin Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumadığı uyarısında bulunarak insan haklarına saygı gösteren göç politikası izlemesi gerektiğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 09.03.2021
Avrupa Konseyi'nden 'Avrupa ülkeleri düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor' uyarısı

Ile-de-France

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, "İnsan hakları için bir tehlike çağrısı. Akdeniz'de düzensiz göçmenler giderek daha az korunuyor" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, "Avrupa ülkeleri, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor." ifadesini kullanan Mijatovic, şunları kaydetti:

"Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin hayatlarını ve haklarını koruma konusundaki eksiklik daha da kötüleşiyor ve bu her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu ölümler önlenebilir."

Mijatovic, Avrupa ülkelerinin bu "utanç verici" trajediye son vermesi ve insan haklarına saygı gösteren göç politikası izlemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, bu ülkelerin düzensiz göçmen ve sığınmacıların hayatlarını kurtarmak için hemen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu, taahhütlerinin güvenirliliği meselesi"

"Bu bir ölüm kalım ve aynı zamanda Avrupa ülkelerinin insan hakları konusunda verdiği taahhütlerinin güvenirliliği meselesidir." değerlendirmesinde bulunan Mijatovic, Avrupa ülkelerine Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları için yeterli imkanlar sağlanması, sivil toplum kuruluşlarına insan haklarına saygı konusunda gerekli kontrolleri yapmalarına izin vermesi, sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları yerlere geri göndermesi gerektiğini belirtti.

Raporda, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıların durumunun insan hakları açısından çok kötü olduğuna da dikkati çekildi.

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