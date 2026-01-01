Dolar
43.35
Euro
51.52
Altın
5,015.44
ETH/USDT
2,930.30
BTC/USDT
88,183.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu

Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) yeni başkanı seçildi.

Esra Taşkın  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu

Paris

AKPM Genel Kurulu'nda başkanlık için yapılan oylamada, Bayr 164 oy alırken, İsveçli rakibi Victoria Tiblom 50 oy topladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayr, ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşarak AKPM'nin 36. başkanı seçildi.

Bir yıllığına seçilen Bayr'ın, yeniden seçilmesi halinde görev süresi bir yıl daha uzatılabilecek.

Petra Bayr, "AKPM'de başkanlık görevini üstlenen 5. kadın siyasetçi" oldu.

Bayr, AKPM'nin kış oturumu kapsamında yaptığı konuşmada, "Savaşsız bir Avrupa ve dünya vizyonuyla birleşmiş bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Konseyinin adaletsizlik karşısında asla sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Bayr, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bayr, Avrupa Konseyinin uluslararası hukuku, ülkelerin toprak bütünlüğünü ve çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Bu savaş, yalnızca bir devletin egemenliğine yönelik ihlal değil; bu ayrıca uluslararası hukuka, Avrupa'daki barış düzenine ve insan haklarının temellerine yönelik bir ihlal." ifadesini kullandı.

Hukukun gücünün her koşulda üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Bayr, Avrupa Konseyi ve başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar arasında daha fazla yakınlık sağlamak istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar’da motoru yanan metrobüste hasar oluştu
DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve fırtına etkili oluyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet