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Dünya

Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliğinde şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetti.

Selen Temizer   | 16.07.2021
Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi

Brüksel

Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan Müslüman kadınların getirdiği iki davayla ilgili kararını verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.

Söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.

2017 tarihli başka bir kararda da Adalet Divanı, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanların başörtüsü ve diğer görünür dini semboller takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti. Söz konusu karar, büyük tepkiye yol açmıştı.

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