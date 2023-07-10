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Dünya

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda beklenenden fazla düştü

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, temmuzda beklenenden fazla düşerek Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda beklenenden fazla düştü

Berlin

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, temmuzda eksi 17 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5,5 puanlık düşüşle eksi 22,5 puana geriledi.

Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, 18 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 18,3 puandan eksi 24,5 puana geriledi.

Ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, temmuzda 7,3 puanlık düşüşle eksi 28,4'e gerileyerek Kasım 2022'den beri en düşük seviyesine indi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'daki durum, özellikle dramatik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Temmuz'da 1.226 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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