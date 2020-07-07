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Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1582'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 07.07.2020
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1582'ye yükseldi. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek virüs kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

3 aydan fazla süredir karantina uygulanan ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı da 2 bin 632 artarak 80 bin 447'ye çıktı.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 32 bin 280 vaka, 591 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 41 bin 450 vaka, 743 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve bu eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina kararı, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

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