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Dünya, Libya

Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil." dedi.

Gülşen Topçu   | 07.07.2020
Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Trablus

Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Libya El-Ahrar televizyonunda katıldığı bir programda, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil." dedi.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Selahaddin Nemruş, "Türkiye, Libya hükümetinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması gerektiği konusunda bizimle hemfikir. Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ihlaller ve Trablus'un güneyine tuzaklanan mayınlar da Türkiye'nin verdiği desteğin artmasını sağladı." diye konuştu.

Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlenmişti.

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