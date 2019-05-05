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Dünya

Arap Parlamentosu'ndan BM'ye 'İsrail'i durdurun' çağrısı

Arap Parlamentosu, uluslararası topluma İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları durdurması için çağrıda bulundu.

Aydoğan Kalabalık   | 05.05.2019
Arap Parlamentosu'ndan BM'ye 'İsrail'i durdurun' çağrısı

Kahire

Arap Parlamentosu, uluslararası topluma İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları durdurması için çağrıda bulundu.

Arap Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi, İsrail ordusunun Gazze'de yaşayan Filistin halkına karşı başlattığı saldırıları durdurması için harekete geçmeye çağırıldı.

Parlamento'nun açıklamasında ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi'nden, Filistinli sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması için açık bir tutum sergilemesi talep edildi.

Arap Parlamentosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşimleri genişletmesini ve Filistin halkına karşı giriştiği etnik temizliği şiddetle kınadığını da duyurdu.

İsrail ordusunun dün sabah Gazze'deki sivil hedeflere yönelik başlattığı hava saldırılarında toplamda 12 kişi şehit olurken 105 sivilin de yaralandığı bildirildi.

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