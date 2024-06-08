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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi

İsrail ordusunun büyük bir katliam gerçekleştirerek Gazze Şeridi’nden 4 İsrailli esiri kurtarması, İsraillilerin bu hafta da meydanlara inmesini engelleyemedi.

Esat Fırat  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi Fotoğraf: Saeed Qaq - AA

Tel Aviv

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

İsrail ordusunun büyük bir katliam gerçekleştirerek Gazze Şeridi’nden 4 İsrailli esiri kurtarması, İsraillilerin bu hafta da meydanlara inmesini engelleyemedi.

Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Hayfa’daki Karkur Kavşağı’nda da toplanan yüzlerce gösterici, İsrail ordusunca Gazze Şeridi’ndeki 4 esirin kurtarılmasını kutlarken, Gazze Şeridi’nde hala esir tutulan İsraillilerin unutulmaması çağrısı yaptı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Karkur Kavşağı’nda 3 göstericiyi düzeni bozma gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan, Batı Kudüs'teki Paris meydanında da binlerce İsrailli, bir esir takası anlaşması için baskı yapmak ve erken seçimlere gitmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak, görevden alınması ve erken seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

Polisten Tel Aviv'deki gösteriye müdahale

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye atlı birlikler ve TOMA’larla müdahale etti.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA’larla müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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