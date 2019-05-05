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Dünya

Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'yi ve destekçilerini sorumsuz planlardan vazgeçmeye ve yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.

Dmitri Chirciu   | 05.05.2019
Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı

Moskova
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ABD'ye uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.

Lavrov, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Venezuela'daki darbe girişimini değerlendiren Lavrov, "Caracas'ta zorla iktidar değişimi girişiminin elbette, demokratik süreçle ilgisi yok. Bu girişim, krizin siyasi yollarla çözülmesini baltalıyor. Böyle bir çizginin devam ettirilmesi kötü sonuçlara yol açar." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile iki gün önce telefonda görüştüğünü hatırlatan Lavrov, "ABD'yi ve destekçilerini sorumsuz planlardan vazgeçmeye ve yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Venezuela'nın egemenliğinin herhangi bir güç tarafından bozulmayacağını vurguladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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