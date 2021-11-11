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Dünya

Arap koalisyonu Yemen'de Husilerin balistik füzelerini ve silah depolarını hedef aldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelerde askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 11.11.2021
Arap koalisyonu Yemen'de Husilerin balistik füzelerini ve silah depolarını hedef aldı

Yemen

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Sana ve Sade vilayetlerindeki Husilere ait silah depolarını, balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını vurduklarını açıkladı.

Bunların askeri meşru hedefler olduğunu kaydeden Maliki, "Husi milislerin sınır ötesi saldırıları saçma, bizler hala itidali koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Husilerden yapılan açıklamada, perşembe erken saatlerde koalisyon güçlerinin Sana, Umran ve Sade vilayetlerine bazı hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı da saldırılara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyona bağlı hava gücünün Sana'nın farklı bölgelerine 5 ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

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