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Dünya

Arap Birliği Zirvesi, Filistinlilerin bitmeyen dramı "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak

Suudi Arabistan'da düzenlenecek 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde, ilk kez Nekbe'yi (Büyük Felaket) yasal olarak tanımlayan ve bunun varlığını reddedenleri kınayan, 15 Mayıs'ın "Nekbe'yi Anma Günü" olmasını öngören bir karar alınacak.

İbrahim Khazen, Ali Semerci  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Arap Birliği Zirvesi, Filistinlilerin bitmeyen dramı "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak Fotoğraf: Dinendra Haria/AA

Suudi Arabistan

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde, İsrail'in 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ın "Nekbe'yi (Büyük Felaket) Anma Günü" olmasını öngören bir karar alınacağı bildirildi.

Mısır ve Filistin'in resmi ajanslarının haberine göre, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta düzenlenecek zirve için bugün yapılan ikinci hazırlık toplantısında Nekbe ile ilgili "tarihi" bir karar tertip edildiğini ifade etti.

Akluk, zirvede, ilk kez Nekbe'yi yasal olarak tanımlayan ve bunun varlığını reddedenleri kınayan, 15 Mayıs'ın Arap ve uluslararası düzeyde "Nekbe'yi Anma Günü" olmasını öngören bir karar alınacağını belirtti.

Daimi Temsilci Akluk, zirvede alınacak kararı "önemli ve tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek zirvenin ilk hazırlık toplantıları dün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlamıştı.

Nekbe'nin 75. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Nekbe, İsrail’in Filistinlilere yönelik tehcir politikası ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri yoluyla Filistin topraklarını Yahudileştirme girişimleriyle bugün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hala devam ediyor.

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