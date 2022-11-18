Antonio Guterres, Türkiye'nin kararlılığı sayesinde tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı." ifadesini kullandı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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